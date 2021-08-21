Sergen Yalçın'dan Batshuayi ve Alex mesajı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep FK ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kazanmak istediklerini kaydeden Sergen Yalçın, "Zor bir müsabaka. Gaziantep deplasmanları zordur. Son 2 sezonda burada kaybettik, burada iyi anılarımız yok. Sezon yeni başladık. Hazırlık sürecindeyiz. Kadro derinliğini kurmaya çalışıyoruz. Transferler, antrenmanlar, hazırlıklar... Oyuncuların birbirine alışması sürecindeyiz. Oyunsal anlamda da en az kayıpla gitmek istiyoruz milli araya kadar. İyi hazırlandık. Geçen hafta iyi başlamıştık. Bugün de kayıpsız dönersek mutlu oluruz." dedi.



Yeni transferleri oynatıp oynatmayacağı sorulan teknik adam, "Batshuayi hazır durumda. Orada antrenmanlara katılıyordu. Alex de hazırlanmaya başladı. Larin de sakatlıktan çıktı. Onların son 30-45 dakikalık bölümde, gidişata göre oyuna atmayı planlıyorum. Bir de biliyorsunuz 3 Türk oyuncu durumu var." ifadelerini kullandı.



