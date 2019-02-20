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Sergei Semak: ''İlk maçtan farklı olacak''

Zenit Teknik Direktörü Sergei Semak, Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısı düzenledi ve kadroda değişiklikler olacağını belirtti.

Kaynak: Sporx.com
Sergei Semak: ''İlk maçtan farklı olacak''
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20 Şubat 2019 17:48
Zenit Teknik Direktörü Sergei Semak, Fenerbahçe'ye 1-0 yenildikleri ilk maçın rövanşında UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları karşılaşma öncesinde basın toplantısında konuştu.
 
Sahada oynayacakları için avantajlı olduklarını belirten Semak, ''Yarınki maçta daha agresif olarak kazanmak istiyoruz. Tabii ki Fenerbahçe ile evimizde oynamak, deplasmanda oynamaktan daha kolay olacak ama yine de zor bir maç bekliyorum.'' sözlerini kullandı.

''FARKLI SEÇENEKLER OLACAK''
 
İstanbul'da sahaya sürdüğü kadro ile Rusya'daki kadronun farklı olacağını söyleyen Rus teknik adam, ''İlk maçta takımın hücum anlamındaki performansından memnun kalmadım. Orta sahada sakatlıklarımız da var ve bu yüzden fazla seçim şansımız yok. İstanbul'da Kranevitter ve Barrios ile oynadık çünkü deplasman maçıydı. Ancak şu anda durum farklı, o yüzden seçenekler de farklı olacak.'' dedi.
 
Semak, son olarak ''Fenerbahçe ile farklı iki takımız ve farklı sistemler kullanıyoruz. Biz kesinlikle aktif ve agresif bir oyun oynayacağız.'' şeklinde konuştu.
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