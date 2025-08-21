21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
19:30
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
20:00
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
21:00
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
21:15
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
21:30
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
21:45
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
21:45
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
22:00
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
19:00
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
20:45
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
21:00
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
21:00
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
21:00
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
21:00
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
21:00
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
21:00
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
21:15
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
21:45

Serdal Adalı: "Önümüzdeki hafta takviyeler geliyor"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Riva'da TFF ve MHK ile yaptığı görüşmenin ardından hakem hatalarına dikkat çekti, transfer müjdesi verdi: "Önümüzdeki hafta içi eksik bölgelerimize takviyeler yapacağız."

calendar 21 Ağustos 2025 12:45 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2025 12:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Serdal Adalı: 'Önümüzdeki hafta takviyeler geliyor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile görüşmek üzere bugün Riva'ya gitti.

Serdal Adalı gerçekleştirdiği görüşmelerden sonra açıklamalarda bulundu:

"TFF ve MHK ile faydalı bir görüşme yaptığımıza inanıyorum. Geçtiğimiz sezondan gelen sıkıntıları, daha ilk maçta yaşadığımız sıkıntıları dile getirdim. Hakemlere olan güvenimizi de söyledim. Maçın önemli anlarını seyrettik, dinledik. Haklı olduğumuzu kendileri de kabul etti."



Transfer çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Adalı, "Takımın eksikleri var. Çalışmaya devam ediyoruz. Aceleye getirmeyeceğiz. Aceleye getirilmiş işlerin sıkıntılarını yaşıyoruz biz. Daha da sıkıntılı futbolcular eklememek için ince eleyip sık dokuyoruz." İfadelerini kullandı.

Transfer için kesin tarih veren Beşiktaş Kulübü Başkanı, "Önümüzdeki hafta içi eksik bölgelerimize de transferlerimizi yapacağız." dedi.

Serdal Adalı, Eyüpspor karşısında alınan son dakika galibiyetine de değinmeyi unutmadı: 

"Hafta sonu iyi bir maç seyrettik. Oynanan futboldan ben de memnunum. Önemli olan bu oyunu tüm sezon boyunca devam ettirmek."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.