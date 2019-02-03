Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, sahaya sürpriz bir ilk 11 çıkarttı.
Tecrübeli teknik direktör, Caner Erkin'i sol açık oynatırken forvette de tercihini Güven Yalçın'dan yana kullandı. Güneş, orta sahada görev alan Gary Medel'i ise yedek soyundurdu ve Atiba'ya şans verdi.
Şenol Güneş, yeni transfer Shinji Kagawa'yı yedek kulübesinde bekletirken 10 numara pozisyonunda Adem Ljajic'i kullandı.
İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısındaki ilk 11'i;
Beşiktaş'ın yedek kulübesi: Utku, Ersin, Roco, Muhayer, Oğuzhan, Medel, Kagawa, Mustafa, Larin
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Tecrübeli teknik direktör, Caner Erkin'i sol açık oynatırken forvette de tercihini Güven Yalçın'dan yana kullandı. Güneş, orta sahada görev alan Gary Medel'i ise yedek soyundurdu ve Atiba'ya şans verdi.
Şenol Güneş, yeni transfer Shinji Kagawa'yı yedek kulübesinde bekletirken 10 numara pozisyonunda Adem Ljajic'i kullandı.
İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısındaki ilk 11'i;
Beşiktaş'ın yedek kulübesi: Utku, Ersin, Roco, Muhayer, Oğuzhan, Medel, Kagawa, Mustafa, Larin
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