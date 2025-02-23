Şenol Güneş'ten Selçuk İnan açıklaması!

Selçuk Hoca, iyi bir oyuncuydu, iyi bir karakterdir ve iyi de hocalık yapıyor. Biz de bulunduğumuz yerden rahatsızız. Hava, saha şartları ne olursa olsun mazeret sunmak doğru değil. Yetenekli oyuncularımız var, umarım kazanan biz oluruz." dedi.

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor , Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, öncesi açıklamalarda bulundu.Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan'dan övgüyle bahseden Güneş, "