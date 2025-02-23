Şenol Güneş'ten Selçuk İnan açıklaması!

Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş'ten Selçuk İnan açıklaması!
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23 Şubat 2025 18:42
Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. 

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, öncesi açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan'dan övgüyle bahseden Güneş, "Selçuk Hoca, iyi bir oyuncuydu, iyi bir karakterdir ve iyi de hocalık yapıyor. Biz de bulunduğumuz yerden rahatsızız. Hava, saha şartları ne olursa olsun mazeret sunmak doğru değil. Yetenekli oyuncularımız var, umarım kazanan biz oluruz." dedi.

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