Şenol Güneş'in derbi çilingiri: Nathan Redmond

Beşiktaş'ta tüm gözler hafta sonunda oynanacak G.Saray maçına çevrilmiş durumda.Ligdeki son 8 maçında 7 galibiyet (biri hükmen) ve 1 beraberlik alarak 22 puan toplayan Kara Kartal, yükselişini sürdürdü. Bu periyotta sadece Trabzonspor ile golsüz berabere kalan siyahbeyazlılar, diğer maçlarda 16 gol atarken (hükmen kazanılan maçtaki 3 gol hariç), kalesinde ise sadece 5 gol gördü. Beşiktaş bu dönemde yakaladığı çıkışta en büyük pay sahibi isimlerden biri ise Nathan Redmond oldu.Forma giydiği ilk 17 lig maçında sadece 2 gol atan, 1 de asist yapan İngiliz yıldız, son haftalarda adeta patlama yaşadı.Nathan Redmond, ligdeki son 5 maçta rakip fileleri 4 kez havalandırırken, 3 de asist yaptı ve 7 gole direkt katkı sağlayarak; Kara Kartal'ın yükseliş döneminin baş mimarlarından biri oldu. Siyah-beyazlılar, İngiliz oyuncunun gol attığı ve asist yaptığı tüm maçları kazanmayı başardı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in de Vodafone Park'ta oynanacak ve şampiyonluk mücadelesini direkt etkileyecek Galatasaray maçında en güvendiği isim Nathan Redmond olacak. Tecrübeli çalıştırıcının forvet arkasında oynatacağı Redmond'la özel olarak görüşerek, "Bu karşılaşmanın kilidini sen açacaksın. Senden hem gol, hem de asistiler bekliyorum" diye oyuncusunu motive etti.Redmond, profesyonel kulüp kariyerinde bugüne kadar 466 resmi maçta forma giydi. Bu dönemde rakip fileleri 58 kez havalandıran İngiliz oyuncu, 65 kez de asist yaparken toplamda 123 gole direkt olarak katkı sağladı. Redmond en çok golü Southampton formasıyla (30) atarken, en çok asisti de (27) yine aynı takım formasıyla gerçekleştirdi.