Sebastian Szymanski gol orucunu bozdu

Fenerbahçe'nin Polonyalı orta sahası Sebastian Szymanski, ligde 5 maç sonra gol sevinci yaşadı.
Sezona gol yollarında çok etkili bir başlangıç yapan 24 yaşındaki oyuncu, şu ana dek Avrupa'da 3, ligde ise 6 kez gol atma sevinci yaşarken, her iki kulvarda toplamda 6 asist yapmıştı.
Ligde son olarak Hatayspor filelerini havalandıran Szymanski, sırasıyla Pendikspor, Trabzonspor, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük maçlarını boş geçmişti. Szymanski, söz konusu süreçte ayrıca Avrupa'da oynadığı 3 karşılaşmada da gol atmayı başaramamıştı.
Sivasspor maçının 17. dakikasında takımını öne geçiren gole imza atan Szymanski, ligde 4 toplamda ise 7 maçlık aranın ardından fileleri havalandırdı.
Sezona gol yollarında çok etkili bir başlangıç yapan 24 yaşındaki oyuncu, şu ana dek Avrupa'da 3, ligde ise 6 kez gol atma sevinci yaşarken, her iki kulvarda toplamda 6 asist yapmıştı.
Ligde son olarak Hatayspor filelerini havalandıran Szymanski, sırasıyla Pendikspor, Trabzonspor, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük maçlarını boş geçmişti. Szymanski, söz konusu süreçte ayrıca Avrupa'da oynadığı 3 karşılaşmada da gol atmayı başaramamıştı.
Sivasspor maçının 17. dakikasında takımını öne geçiren gole imza atan Szymanski, ligde 4 toplamda ise 7 maçlık aranın ardından fileleri havalandırdı.
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