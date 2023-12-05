Sebastian Szymanski gol orucunu bozdu

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, Sivasspor maçında gol atarak ligdeki gol hasretini sonlandırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Sebastian Szymanski gol orucunu bozdu
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05 Aralık 2023 00:24
Fenerbahçe'nin Polonyalı orta sahası Sebastian Szymanski, ligde 5 maç sonra gol sevinci yaşadı.

Sezona gol yollarında çok etkili bir başlangıç yapan 24 yaşındaki oyuncu, şu ana dek Avrupa'da 3, ligde ise 6 kez gol atma sevinci yaşarken, her iki kulvarda toplamda 6 asist yapmıştı.

Ligde son olarak Hatayspor filelerini havalandıran Szymanski, sırasıyla Pendikspor, Trabzonspor, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük maçlarını boş geçmişti. Szymanski, söz konusu süreçte ayrıca Avrupa'da oynadığı 3 karşılaşmada da gol atmayı başaramamıştı.

Sivasspor maçının 17. dakikasında takımını öne geçiren gole imza atan Szymanski, ligde 4 toplamda ise 7 maçlık aranın ardından fileleri havalandırdı.

 

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