Sarunas Jasikevicius: "Fenerbahçe, ligin en iyilerinden"

Barcelona Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ve şutörü Leo Westermann, Fenerbahçe Beko maçı öncesinde konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Sarunas Jasikevicius: 'Fenerbahçe, ligin en iyilerinden'
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02 Nisan 2021 16:32
THY EuroLeague'in 33. haftasında deplasmanda Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak olan Barcelona'da başantrenör Sarunas Jasikevicius ve şutör oyuncusu Leo Westermann, maç öncesinde açıklamalarda bulundular.

"F.BAHÇE LİGİN EN İYİ TAKIMLARINDAN!"

Fenerbahçe'nin organizasyonun en iyi takımlarından olduğunu söyleyen Jasikevicius, "Fenerbahçe birçok problemle sezona başladı ama şu anda EuroLeague'in en iyi takımlarından biri haline geldi. Guduric transferi onlar için büyük bir adım oldu ve onlara çok büyük fayda sağladı." şeklinde konuştu.

"DERS ÇIKARACAĞIZ!"

Maccabi maçından ders çıkarmaları gerektiğini dile getiren genç koç, "Tel Aviv'de yaşadıklarımızdan bir şeyler öğrenmeliyiz. Puan kaybı yaşamamamız gerekiyor. Takımlar kendi evlerinde daha özgüvenli oynuyor ve onları yenmek daha da zorlaşıyor. Savunmada gelişmemiz gerekiyor. Hücumda iyiydik." ifadelerini kullandı.

WESTERMANN: "ÖZEL BİR MAÇ OLACAK"

Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan şutör oyuncusu Westermann, "Birkaç ay önce onlarla birlikte olduğum için şüphesiz benim için özel bir maç olacak. Gittiğim her takımda birincilik için oynarım. Fenerbahçe'ye sevgi duyuyorum. Önümüzde harika bir maç var ve coşkuyla hazırlanıyoruz." dedi.



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