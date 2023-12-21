Şanlıurfaspor ile Çorum FK yenişemedi!

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, evinde Ahlatcı Çorum FK ile karşılaştı.



11 Nisan Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Çorum FK, 33. dakikada Ozan Sol ile öne geçti. Şanlıurfa 38. dakikada Muhammet Arslantaş ile eşitliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve mücadele bu skorla sona erdi.



Bu sonuçla Çorum FK puanını 24 yaptı. Şanlıurfaspor ise 15 puana çıktı. Ligin bir sonraki haftasında Urfaspor, Manisa FK ile karşılaşacak. Çorum FK ise Boluspor'u ağırlayacak.



Stat: 11 Nisan



Hakemler: Mehmet Ali Özer, Ömer Lütfü Aydın, Yusuf Susuz



ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Tokotaev, Mboula (Dk. 52 Ndiaye), Abdullah Aydın, Cumali Bişi, Muhammet Arslantaş (Dk. 72 Enver Cenk Şahin), Thill (Dk. 80 Adem Eren Kabak), Barış Ekincier (Dk. 72 Toure ), Mehmet Yiğit, Semih Karadeniz, Mert Çapar, Barış Gök



Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Ologo, Toure, Ferhat Yazgan, Ahmet İlhan Özek (Dk. 86 Suat Kaya), Atakan Akkaynak (Dk. 86 Massis Gülük), Gökhan Karadeniz (Dk. 75 Murat Yıldırım), Erkan Kaş, Ozan Sol (Dk. 68 Eren Aydın), Ahmet Sağat (Dk. 68 Verheydt), Atakan Cangöz



Goller: Dk. 33 Ozan Sol (Penaltıdan) (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 38 Muhammet Arslantaş (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor)



Sarı kartlar: Dk. 44 Ahmet İlhan Özek, Dk. 45 Ferhat Yazgan (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 88 Enver Cenk Şahin (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor)





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU