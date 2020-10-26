Samuel Umtiti, "veganlık" açıklaması ile şaşırttı

Fransız 26 yaşındaki stoper oyuncusu Samuel Umtiti, veganlığa geçtiğini belirtti.

Haber; Sporx.com dış haberler
Samuel Umtiti, 'veganlık' açıklaması ile şaşırttı
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26 Ekim 2020 19:50
Fransız stoper oyuncusu Umtiti, bir süredir formasından uzak kaldı. 26 yaşındaki oyuncu, 2016 yılından beri Barcelona forması giyiyor.

Samuel Umtiti, ilk kez saha dışı bir nedenle gündeme geldi.

"VEGANIM, DİKKAT EDİYORUM"

Umtiti açıklamasında; "Veganlığa geçtim. Et ya da balık yemiyorum. Gerçekten hepsine dikkat ediyorum. Bitkisel proteinler beni iyi hissettiriyor." dedi.

26 yaşındaki oyuncu açıklamalarının devamında; "Makarna da tüketmiyorum ve vücudumla ilgili artık daha iyi hissediyorum. Bu süreçte 3 kilo verdim ve buna ihtiyacım vardı. Fiziksel olarak hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Daha önce hiçbir konuda bu kadar titiz olmamıştım. Sanırım farkı yaratacak olan bu." dedi.

Veganlık son dönemde sporcular arasında da, toplumda olduğu gibi yükselişe geçti. Lewis Hamilton, Kyrie Irving, DeAndre Jordan, Javale McGee ve Alex Morgan gibi sporcular hayatlarını bu yaşayış tarzına adayan isimler arasında yer alıyor.



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