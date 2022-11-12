Samsunspor, Tuzlaspor'a konuk olacak

Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında pazar günü deplasmanda Tuzlaspor ile karşılaşacak.



İstanbul Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.



Son iki haftada önce deplasmanda Pendikspor'u 2-0, ardından sahasında Göztepe'yi 1-0 mağlup eden Samsunspor, Tuzlaspor'u da yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.



Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları devam eden Mücahit Albayrak, Yusuf Abdioğlu, Moryke Fofana, Berk Taşkın ve Sarp Ekinci, Tuzlaspor maçı kadrosunda yer almıyor.





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