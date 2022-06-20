Samsunspor, Şener Kaya'yı transfer etti

1. Lig takımlarından Samsunspor, 19 yaşındaki Şener Kaya'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Samsunspor.org
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Samsunspor, Şener Kaya'yı transfer etti
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20 Haziran 2022 22:59
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Şener Kaya ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 1922 Konyaspor forması giyen 19 yaşındaki Şener Kaya ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Genç oyuncunun 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giydiği aktarıldı.

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