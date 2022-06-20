Samsunspor, Şener Kaya'yı transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Şener Kaya ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 1922 Konyaspor forması giyen 19 yaşındaki Şener Kaya ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
Genç oyuncunun 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giydiği aktarıldı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 1922 Konyaspor forması giyen 19 yaşındaki Şener Kaya ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
Genç oyuncunun 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giydiği aktarıldı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ