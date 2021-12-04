Samsunspor, Altınordu karşısında çıkışını sürdürmek istiyor

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında 5 Aralık Pazar günü deplasmanda Altınordu ile karılaşacak Yılport Samsunspor, rakibini yenerek son haftalardaki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
Ligde geçen hafta sahasında Adanaspor'u 1-0 mağlup eden Yılport Samsunspor, son 3 haftada 2 galibiyet 1 beraberlik alarak 7 puan topladı. Kırmızı-beyazlılarda hedef, Altınordu'yu yenerek çıkışı sürdürmek ve puan cetvelinde üst sıralara tırmanmak.
Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Ismael Diomande, Alen Melunovic, Kevin Boli ve Recep Burak Yılmaz Altınordu maç kadrosunda bulunmuyor.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda yarın saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.
Ligde geçen hafta sahasında Adanaspor'u 1-0 mağlup eden Yılport Samsunspor, son 3 haftada 2 galibiyet 1 beraberlik alarak 7 puan topladı. Kırmızı-beyazlılarda hedef, Altınordu'yu yenerek çıkışı sürdürmek ve puan cetvelinde üst sıralara tırmanmak.
Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Ismael Diomande, Alen Melunovic, Kevin Boli ve Recep Burak Yılmaz Altınordu maç kadrosunda bulunmuyor.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda yarın saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.