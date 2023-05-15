Şampiyonluk sevincinde korkutan olay

La Liga'da 34. hafta biterken 14 puan farkı yakalayan Barcelona 4 sene sonra şampiyonluğunu ilan etti.
Katalan derbisinde karşılaştığı Espanyol'u rahat geçen Barcelona 27. şampiyonluğunu kazandı.
Espanyol Tribünleri Sahaya İndi
Maçın bitiş düdüğüyle şampiyonluk sevinci yaşamaya başlayan oyuncular ve teknik ekip aniden Espanyol'lu taraftarların sahaya girmesiyle soyunma odasına kaçmaya başladı.
Güvenlik görevlilerin müdahelesiyle taraftarlar stadın dışına alındı.
Katalan derbisinde karşılaştığı Espanyol'u rahat geçen Barcelona 27. şampiyonluğunu kazandı.
Espanyol Tribünleri Sahaya İndi
Maçın bitiş düdüğüyle şampiyonluk sevinci yaşamaya başlayan oyuncular ve teknik ekip aniden Espanyol'lu taraftarların sahaya girmesiyle soyunma odasına kaçmaya başladı.
Güvenlik görevlilerin müdahelesiyle taraftarlar stadın dışına alındı.
Los jugadores del Barça tuvieron que abandonar el terreno de juego.#DeportePlus pic.twitter.com/jAa7e1Sl49
— #Vamos por Movistar Plus+ (@vamos) May 14, 2023