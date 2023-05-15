Şampiyonluk sevincinde korkutan olay

Katalan Derbisinde deplasmanda Espanyol'u 4-2'lik skorla geçen Barcelona şampiyonluğunu ilan etti. Oyuncular kutlama yaparken sahaya giren taraftarlar oyuncuları kovaladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Şampiyonluk sevincinde korkutan olay
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15 Mayıs 2023 15:53
Son güncelleme 15 Mayıs 2023 16:17
La Liga'da 34. hafta biterken 14 puan farkı yakalayan Barcelona 4 sene sonra şampiyonluğunu ilan etti.

Katalan derbisinde karşılaştığı Espanyol'u rahat geçen Barcelona 27. şampiyonluğunu kazandı.

Espanyol Tribünleri Sahaya İndi

Maçın bitiş düdüğüyle şampiyonluk sevinci yaşamaya başlayan oyuncular ve teknik ekip aniden Espanyol'lu taraftarların sahaya girmesiyle soyunma odasına kaçmaya başladı.

Güvenlik görevlilerin müdahelesiyle taraftarlar stadın dışına alındı.

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