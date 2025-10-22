21 Ekim
Kairat Almaty-Pafos FC
0-0
21 Ekim
Barcelona-Olympiakos
6-1
21 Ekim
PSV Eindhoven-SSC Napoli
6-2
21 Ekim
Newcastle-Benfica
3-0
21 Ekim
Arsenal-Atletico Madrid
4-0
21 Ekim
Villarreal-M.City
0-2
21 Ekim
Leverkusen-PSG
2-7
21 Ekim
Kopenhag-B. Dortmund
2-4
21 Ekim
Union St.Gilloise-Inter
0-4
21 Ekim
Hull City-Leicester City
2-1
21 Ekim
Ipswich Town-Charlton Athletic
0-3
21 Ekim
Derby County-Norwich City
1-0
21 Ekim
Blackburn Rovers-Sheffield United
1-3
21 Ekim
Bristol City-Southampton
3-1

Şampiyonlar Ligi'nde 9 maçta 43 gol!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftası oynanan 9 karşılaşma ile başladı.

calendar 22 Ekim 2025 00:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Şampiyonlar Ligi'nde 9 maçta 43 gol!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta mücadelesi başladı.

36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 9 maç oynandı.

9 MAÇTA 43 GOL ATILDI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanan 9 karşılaşmada toplam 43 gol atıldı.

Barcelona, sahasında ağırladığı Olympiakos'u 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Katalan ekibinin gollerini 7, 38 ve 76. dakikalarda Fermin Lopez, 74 ve 79. dakikalarda Marcus Rashford ve 68. dakikada Lamine Yamal attı.

57. dakikada Santiago Hezze'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Yunan ekibinin tek golünü 53. dakikada Ayoub El Kaabi kaydetti.

Gecenin bir başka bol gollü galibiyetinde son şampiyon Paris Saint Germain, deplasmanda Bayer Leverkusen'i William Pacho, Desire Doue (2), Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Ousmane Dembele ve Vitinha'nın golleriyle 7-2 yendi.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan gol attığı maçta Inter, deplasmanda Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını 4-0'lık skorla geçti. İtalyan temsilcisinin diğer gollerini Denzel Dumfries, Lautaro Martinez ve Francesco Pio Esposito attı.

Manchester City de deplasmanda Villarreal'i Norveçli yıldızı Erling Haaland ve Bernardo Silva'nın golleriyle 2-0 yendi.

Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica ise deplasmanda Newcastle United'a 3-0 yenildi.

Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Barcelona (İspanya)-Olympiakos (Yunanistan): 6-1

Kairat (Kazakistan)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0

Arsenal (İngiltere)-Atletico Madrid (İspanya): 4-0

Bayer Leverkusen (Almanya)-Paris Saint-Germain (Fransa): 2-7

Villarreal (İspanya)-Manchester City (İngiltere): 0-2

PSV (Hollanda)-Napoli (İtalya): 6-2

Kopenhag (Danimarka)-Borussia Dortmund (Almanya): 2-4

Union Saint-Gilloise (Belçika)-Inter (İtalya): 0-4

Newcastle United (İngiltere)-Benfica (Portekiz): 3-0

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.