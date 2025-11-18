18 Kasım
Kosova-İsviçre
22:45
18 Kasım
İsveç-Slovenya
22:45
18 Kasım
Beyaz Rusya-Yunanistan
22:45
18 Kasım
İskoçya-Danimarka
22:45
18 Kasım
Bulgaristan-Gürcistan
22:45
18 Kasım
İspanya-Türkiye
22:45
18 Kasım
Avusturya-Bosna Hersek
22:45
18 Kasım
Romanya-San Marino
22:45
18 Kasım
Belçika-Linheştayn
22:45
18 Kasım
Galler-Kuzey Makedonya
22:45
18 Kasım
Irak-Birleşik Arap Emirlikleri
19:00
18 Kasım
Brezilya-Tunus
22:30

Şampiyon paralimpik bisikletçi Paige Greco, 28 yaşında hayatını kaybetti

Avustralyalı paralimpik bisikletçi Paige Greco, 28 yaşında evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

calendar 18 Kasım 2025 15:01 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2025 15:03
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Şampiyon paralimpik bisikletçi Paige Greco, 28 yaşında hayatını kaybetti
Avustralyalı paralimpik bisikletçi Paige Greco, hayatını kaybetti.

Paralympics Australia ve AusCycling'ten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki sporcunun evinde geçirdiği ani bir rahatsızlığın ardından yaşamını yitirdiği bildirildi.

Serebral palsi hastası olan ve C3 sınıfında yarışan Greco, Dünya Pist Şampiyonası'nda 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz, Dünya Yol Şampiyonası'nda ise 1 altın ile 3 bronz madalya kazandı.


Greco, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda da C1–3 kadınlar takip yarışında altın madalyanın sahibi olmuştu.

AusCycling Üst Yöneticisi Marne Fechner, trajik haber nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Paige, sporumuzun en üst seviyelerinde olağanüstü başarılar elde eden sıra dışı bir atletti. Bundan da öte, etrafındaki herkesin hayatına pozitif ruhu ve cesur bakışıyla dokundu." ifadelerini kullandı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
