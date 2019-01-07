Samir Nasri: ''Temiz bir sayfa açtım''

Aldığı doping cezasının ardından devre arasında'a transfer olan, yaşadığı süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.Nasri, West Ham United ile kariyerinde yeni bir sayfa açtığını dile getirirken,ifadelerini kullandı.West Ham Menajeri Pellegrini de Fransız yıldız hakkında kısa bir değerlendirme yaparkendedi.Samir Nasri, eçtiğimiz günlerde West Ham ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştı.