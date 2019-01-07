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Samir Nasri: ''Temiz bir sayfa açtım''

West Ham United ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan ve ilk maçına çıkan Nasri, kısa bir değerlendirme yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Samir Nasri: ''Temiz bir sayfa açtım''
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07 Ocak 2019 00:46
Aldığı doping cezasının ardından devre arasında West Ham United'a transfer olan Samir Nasri, yaşadığı süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

Nasri, West Ham United ile kariyerinde yeni bir sayfa açtığını dile getirirken, ''West Ham'da temiz bir sayfa açtım. Kendimi oldukça iyi hissediyorum. Bir sonraki maçımı sabırsızlıkla bekliyorum'' ifadelerini kullandı.

West Ham Menajeri Pellegrini de Fransız yıldız hakkında kısa bir değerlendirme yaparken ''Nasri'nin performansından memnunum. Top ayağındayken takıma zaman kazandıran, çok iyi tekniği olan bir oyuncu'' dedi.

Samir Nasri, eçtiğimiz günlerde West Ham ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştı.



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