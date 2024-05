Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Eurolague play-off çeyrek final dördüncü karşılaşmasında bugün Monaco'yu ağırlayacak.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak. Mücadele S Sport'tan yayınlanacak.



Karşılaşmayı Miguel Angel Perez (İspanya), Carlos Peruga (İspanya), Uros Nikolic (Sırbistan) hakem üçlüsü yönetecek.



Fransa'daki ilk karşılaşmada rakibini 95-91 yenen Fenerbahçe Beko seride 1-0 öne geçerken, Monaco ikinci iç saha mücadelesinde rakibine 93-88 üstünlük kurarak 1-1 beraberliği sağladı.



Sarı-lacivertli takım, İstanbul'daki karşılaşmayı ise 89-78 kazanarak play-off çeyrek final serisinde 2-1 öne geçti.



Fenerbahçe Beko, yarınki karşılaşmayı da kazandığı takdirde adını Dörtlü Final'e yazdıracak.



Karşılaşmada Fransa temsilcisinin galip gelmesi halinde ise beşinci ve son karşılaşma Monako'da oynanacak.



GEÇMİŞ KARŞILAŞMALAR



Fenerbahçe Beko, rakibiyle bugüne dek oynadığı dokuz maçta altı galibiyet aldı.



-1 Mayıs 2024 / EuroLeague 23-24 Sezonu Play-off 3. Maçı / Fenerbahçe Beko 89-78 AS Monaco

-26 Nisan 2024 / EuroLeague 23-24 Sezonu Play-off 2. Maçı / AS Monaco 93-88 Fenerbahçe Beko

-24 Nisan 2024 / EuroLeague 23-24 Sezonu Play-off 1. Maçı / AS Monaco 91-95 Fenerbahçe Beko

-2 Şubat 2024 / EuroLeague 23-24 Sezonu / AS Monaco 76-69 Fenerbahçe Beko

-15 Aralık 2023 / EuroLeague 23-24 Sezonu / Fenerbahçe Beko 86-74 AS Monaco

-19 Ocak 2023 / EuroLeague 22-23 Sezonu / Fenerbahçe Beko 98-94 AS Monaco

-22 Kasım 2022 / EuroLeague 22-23 Sezonu / AS Monaco 93-96 Fenerbahçe Beko

-25 Şubat 2022 / EuroLeague 21-22 Sezonu / AS Monaco 92-78 Fenerbahçe Beko

-2 Aralık 2021 / EuroLeague 21-22 Sezonu / Fenerbahçe Beko 96-86 AS Monaco







GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU