Ayoub El Kaabi: ''Yaklaştık ama bir maç kaldı''

Olympiakoslu futbolcu Ayoub El Kaabi, 3 golle yıldızlaştığı Aston Villa maçının ardından açıklamalarda bulundu.



El Kaabi maçı değerlendirerek, "Öncelikle İngiltere'ye kadar gelen taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. İyi bir oyun oynadık, kazanabileceğimize inandık. Böyle bir şeyi başarmamıza yardımcı olan insanlara, takım arkadaşlarımıza, personelimize teşekkür ediyorum.'' dedi.



Yıldız oyuncu sözlerine devam ederek, ''Elbette bir maçımız daha var. İşimi en iyi şekilde yapabilmem için bana yardımcı olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Geriye dört maç kaldı, sezonu iyi kapatmak için bu maçlar çok önemli ve ben her şeyi yapacağım. Yaklaştık ama bir maç kaldı. Biz bir takımız, bir aileyiz ve büyük bir konsantrasyonla hareket etmeliyiz." ifadelerini kullandı.





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