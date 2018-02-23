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Sam Allardyce, Cenk Tosun yerine onu düşünüyor!

Everton teknik direktörü Sam Allardyce, Watford ile karşılaşacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Sam Allardyce, Cenk Tosun yerine onu düşünüyor!
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23 Şubat 2018 16:39
Premier Lig takımlarından Everton'ın teknik direktörü Sam Allerdyce, Watford maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında Cenk Tosun ve forvet pozisyonu hakkında konuştu.

İngiliz teknik adam, son haftalarda Cenk Tosun yerine ilk 11'de şans verdiği Oumar Niasse hakkında övgü dolu sözler kullanırken ''Niasse, Everton kariyerindeki en iyi formunu yaşıyor. Cenk Tosun ve Dominic Calvert-Lewin ile amansız bir rekabet içinde. Ancak Oumar Niasse'i Everton'da hiç bu kadar iyi görmemiştim'' şeklinde konuştu.

''NE KADAR İYİ BİTİRİRSEK...''

Ligi iyi bir pozisyonda bitirmek istediklerini söyleyen Allardyce, ''Şimdiden sonraki sezona hazırlanmaya başladık bile. Bu sezonu olabildiğince iyi bitirmek istiyoruz. Ne kadar iyi bitirirsek, sonraki sezondan beklentiler o kadar fazla olacak'' dedi.



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