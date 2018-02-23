Premier Lig takımlarından'ın teknik direktörü, Watford maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısındave forvet pozisyonu hakkında konuştu.İngiliz teknik adam, son haftalarda Cenk Tosun yerine ilk 11'de şans verdiği Oumar Niasse hakkında övgü dolu sözler kullanırken ''Cenk Tosun ve Dominic Calvert-Lewin ile amansız bir rekabet içinde. Ancak Oumar'' şeklinde konuştu.Ligi iyi bir pozisyonda bitirmek istediklerini söyleyen Allardyce, ''Şimdiden sonraki sezona hazırlanmaya başladık bile. Bu sezonu olabildiğince iyi bitirmek istiyoruz. Ne kadar iyi bitirirsek, sonraki sezondan beklentiler o kadar fazla olacak'' dedi.