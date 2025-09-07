Sakaryaspor 3 sezonda 9 teknik direktör değiştirdi

Sakaryaspor, 10 yılın ardından döndüğü Trendyol 1. Lig'de son 3 sezonda 9 teknik direktörle çalıştı.

Ligde 2022-23 sezonuna İlker Püren ile başlayan Sakarya temsilcisi, 8 maçta aldığı 4 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 12 puan topladı.

Yeşil-siyahlı takımda Sipay Bodrum FK'ye 5-0'lık yenilginin ardından Püren ile yollar ayrılırken teknik direktörlüğe Serkan Özbalta getirildi.

Özbalta ile ligde 12 müsabakaya çıkan Sakarya ekibi, 6 galibiyet, 5 yenilgi ve 1 beraberlik sonucu hanesine 19 puan yazdırdı.

Ligin 22. haftasına Taner Taşkın ile giren Sakaryaspor, 16 maçta 10 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 31 puan elde etti.

Ligi 20 galibiyet, 14 yenilgi ve 2 beraberlik sonucu 62 puanla 5. sırada bitirerek play-off oynamaya hak kazanan Sakarya temsilcisi, 1. turda İkas Eyüpspor'a 1-0'lık sonuçla elendi.

2023-24 sezonuna Taşkın ile başlayan yeşil-siyahlı takım, ligin 4. haftasında Bandırmaspor'a 3-1'lik mağlubiyetin ardından hocayla yollarını ayırdı.

Sakarya ekibi, iki sezonda Taşkın ile sahaya çıktığı 21 maçta 11 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 3 beraberlik sonucu 36 puan topladı.

EN UZUN TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ TUNCAY ŞANLI YAPTI

Taşkın'ın ardından anlaştığı Tuncay Şanlı ile 29 müsabakaya çıkan Sakaryaspor, 15 galibiyet, 7 yenilgi ve 7 beraberlik yaşayarak 52 puan topladı.

Sakarya temsilcisi, görevde kaldığı sürede 11 maçlık yenilmezlik serisi yakaladığı Tuncay Şanlı ile ligin 33. haftasındaki 2-0'lık Beykoz Anadolu Spor mağlubiyetinin ardından yollarını ayırdı.

Böylece son 3 sezondur çalışılan teknik adamlar arasında en uzun süre görevde kalan 29 haftayla Şanlı oldu.

2 MAÇLIK COŞKUN DEMİRBAKAN DÖNEMİ

Teknik direktörlüğe getirilen Coşkun Demirbakan ile normal sezonda 1 maça çıkan yeşil-siyahlı takım, 34. haftada deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 yenerek 60 puanla ligi 3. bitirdi ve play-off finali oynamaya hak kazandı.

Finalde normal süresi 1-1 biten maçta Sipay Bodrum FK'ye uzatmalarda 3-1 yenilen Sakarya ekibi, Süper Lig'in kapısından döndü.

BİR SEZONDA 5 TEKNİK DİREKTÖR

2024-25 sezonuna Suat Kaya ile başlayan Sakaryaspor, 7 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 7 puan topladı.

Eminevim Ümraniyespor'a karşı alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından Kaya'nın görevine son verilirken, teknik direktörlüğe Mesut Bakkal getirildi.

Sakarya temsilcisi, Bakkal ile 14 müsabakada 5 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 4 beraberlikle hanesine 19 puan yazdırdı.

Bakkal'ın ardından Mustafa Dalcı'ya takımı emanet eden yeşil-siyahlı kulüp, 1 maçtan beraberlikle ayrıldı.

Dalcı'dan sonra Sakarya ekibi, İlker Püren'in ikinci döneminde ilk 3 maçta 7 puan alsa da geri kalan haftalarda istediği sonuçları elde edemedi.

Püren ile 13 maçta 5 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşayan Sakaryaspor, 18 puan topladı.

Sakarya temsilcisinde Püren ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe getirilen İrfan Buz, geçen sezon ve bu sezon takımının başında 7 maça çıkarken 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik sonucunda 10 puanı hanesine yazdırdı.

Geçen sezon son maç alınan galibiyetle lige tutunan yeşil-siyahlı takım, sezona başladığı Buz ile 4-1'lik Boluspor mağlubiyetinin ardından yollarını ayırdı.

10 yılın ardından yükseldiği ligde 9 teknik direktörün görev yaptığı Sakarya ekibinde istikrar sağlanamadı.