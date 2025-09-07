Sakaryaspor 3 sezonda 9 teknik direktör değiştirdi

07 Eylül
Gürcistan-Bulgaristan
16:00
07 Eylül
Litvanya-Hollanda
19:00
07 Eylül
Kuzey Makedonya-Linheştayn
19:00
07 Eylül
Lüksemburg-Slovakya
21:45
07 Eylül
Almanya-Kuzey İrlanda
21:45
07 Eylül
Türkiye-İspanya
21:45
07 Eylül
Polonya-Finlandiya
21:45
07 Eylül
Belçika-Kazakistan
21:45
07 Eylül
Orta Afrika Cumhuriyeti-Komor Adl.
19:00
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
07 Eylül
AD Ceuta FC-SD Huesca
1-027'
07 Eylül
Burgos CF-Las Palmas
17:15
07 Eylül
Real Sociedad B-Cadiz
17:15
07 Eylül
Almeria-Racing Santander
19:30
07 Eylül
Somaspor-Mardin 1969 Spor
15:00
07 Eylül
1461 Trabzon-Kahramanmaras Istiklalspor
15:00
07 Eylül
Mus Spor-Ankara Demirspor
15:30
07 Eylül
Yeni Malatyaspor-Belediye Derincespor
15:30
07 Eylül
Kastamonuspor-Bucaspor 1928
16:00
07 Eylül
Adanaspor-Menemen Bld.
16:00
07 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Adana 01 FK
16:30
07 Eylül
Arnavutköy Belediyespor-Aksarayspor
16:30
07 Eylül
Altınordu-24 Erzincanspor
17:00
07 Eylül
Aliağa Futbol-Fethiyespor
17:00
07 Eylül
Ankara Keçiörengücü-Elazığspor
19:00
07 Eylül
Batman Petrolspor-İskenderunspor
19:00
07 Eylül
Karacabey Belediyespor-Erbaaspor
19:00
07 Eylül
Karaman FK-İnegölspor
19:00
07 Eylül
Şanlıurfaspor-Kepezspor
19:00
07 Eylül
Isparta 32 SK-Kırklarelispor
19:00
07 Eylül
Yeni Mersin İdmanyurdu-Bursaspor
19:00

Trendyol 1. Lig'e 10 yıl sonra dönen Sakaryaspor, son 3 sezonda 9 teknik direktörle çalıştı. Süper Lig hedefiyle yola çıkan ekipte bir türlü teknik adam istikrarı sağlanamadı.

Sakaryaspor, 10 yılın ardından döndüğü Trendyol 1. Lig'de son 3 sezonda 9 teknik direktörle çalıştı.
 
Ligde 2022-23 sezonuna İlker Püren ile başlayan Sakarya temsilcisi, 8 maçta aldığı 4 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 12 puan topladı.
 
Yeşil-siyahlı takımda Sipay Bodrum FK'ye 5-0'lık yenilginin ardından Püren ile yollar ayrılırken teknik direktörlüğe Serkan Özbalta getirildi.
 
Özbalta ile ligde 12 müsabakaya çıkan Sakarya ekibi, 6 galibiyet, 5 yenilgi ve 1 beraberlik sonucu hanesine 19 puan yazdırdı.
 
Ligin 22. haftasına Taner Taşkın ile giren Sakaryaspor, 16 maçta 10 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 31 puan elde etti.
 
Ligi 20 galibiyet, 14 yenilgi ve 2 beraberlik sonucu 62 puanla 5. sırada bitirerek play-off oynamaya hak kazanan Sakarya temsilcisi, 1. turda İkas Eyüpspor'a 1-0'lık sonuçla elendi.
 
2023-24 sezonuna Taşkın ile başlayan yeşil-siyahlı takım, ligin 4. haftasında Bandırmaspor'a 3-1'lik mağlubiyetin ardından hocayla yollarını ayırdı.
 
Sakarya ekibi, iki sezonda Taşkın ile sahaya çıktığı 21 maçta 11 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 3 beraberlik sonucu 36 puan topladı.
 
EN UZUN TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ TUNCAY ŞANLI YAPTI
 
Taşkın'ın ardından anlaştığı Tuncay Şanlı ile 29 müsabakaya çıkan Sakaryaspor, 15 galibiyet, 7 yenilgi ve 7 beraberlik yaşayarak 52 puan topladı.
 
Sakarya temsilcisi, görevde kaldığı sürede 11 maçlık yenilmezlik serisi yakaladığı Tuncay Şanlı ile ligin 33. haftasındaki 2-0'lık Beykoz Anadolu Spor mağlubiyetinin ardından yollarını ayırdı.
 
Böylece son 3 sezondur çalışılan teknik adamlar arasında en uzun süre görevde kalan 29 haftayla Şanlı oldu.
 
2 MAÇLIK COŞKUN DEMİRBAKAN DÖNEMİ
 
Teknik direktörlüğe getirilen Coşkun Demirbakan ile normal sezonda 1 maça çıkan yeşil-siyahlı takım, 34. haftada deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 yenerek 60 puanla ligi 3. bitirdi ve play-off finali oynamaya hak kazandı.
 
Finalde normal süresi 1-1 biten maçta Sipay Bodrum FK'ye uzatmalarda 3-1 yenilen Sakarya ekibi, Süper Lig'in kapısından döndü.
 
BİR SEZONDA 5 TEKNİK DİREKTÖR
 
2024-25 sezonuna Suat Kaya ile başlayan Sakaryaspor, 7 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 7 puan topladı.
 
Eminevim Ümraniyespor'a karşı alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından Kaya'nın görevine son verilirken, teknik direktörlüğe Mesut Bakkal getirildi.
 
Sakarya temsilcisi, Bakkal ile 14 müsabakada 5 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 4 beraberlikle hanesine 19 puan yazdırdı.
 
Bakkal'ın ardından Mustafa Dalcı'ya takımı emanet eden yeşil-siyahlı kulüp, 1 maçtan beraberlikle ayrıldı.
 
Dalcı'dan sonra Sakarya ekibi, İlker Püren'in ikinci döneminde ilk 3 maçta 7 puan alsa da geri kalan haftalarda istediği sonuçları elde edemedi.
 
Püren ile 13 maçta 5 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşayan Sakaryaspor, 18 puan topladı.
 
Sakarya temsilcisinde Püren ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe getirilen İrfan Buz, geçen sezon ve bu sezon takımının başında 7 maça çıkarken 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik sonucunda 10 puanı hanesine yazdırdı.
 
Geçen sezon son maç alınan galibiyetle lige tutunan yeşil-siyahlı takım, sezona başladığı Buz ile 4-1'lik Boluspor mağlubiyetinin ardından yollarını ayırdı.
 
10 yılın ardından yükseldiği ligde 9 teknik direktörün görev yaptığı Sakarya ekibinde istikrar sağlanamadı.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.