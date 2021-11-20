Sahte aşı sertifikası iddiası istifa getirdi!

Almanya 2. Lig takımlarından Werder Bremen'de teknik direktör Markus Anfang ve yardımcısı Florian Junge'nin istifa ettiği açıklandı.



Her iki antrenörün de, koronavirüs salgınında sahte aşı sertifikası aldıklarından şüphelenildiği ve savcılığın soruşturmasının ardından istifa ettikleri belirtildi.



"DERHAL SÖZLEŞMEMİN FESHEDİLMESİNİ İSTEDİM"



Öte yandan kulüpten yapılan açıklamada ise, Alfang'ın, "Bu kulübe, takıma, aileme ve kendime yaşattığım çok fazla stresin ardından bu kararı aldım. Bu nedenle yöneticilerden sözleşmemin derhal feshedilmesini istedim ve bu talebimi kabul ettiler." ifadelerine yer verildi.





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