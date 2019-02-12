Sadık Çiftpınar kariyerinde bir ilki yaşadı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sadık Çiftpınar, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Zenit maçıyla kulüp kariyerinde ilk kez Avrupa maçına çıktı.
Ara transfer döneminde Evkur Yeni Malatyaspor'dan transfer edilen 26 yaşındaki stoper, ilk Avrupa maçı deneyimini sarı-lacivertli formayla yaşadı.
ERSUN YANAL 5,5 YIL SONRA
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 5,5 yıl sonra sarı-lacivertli takımın başında Avrupa kupası maçına çıktı.
Sarı-lacivertlileri 2013-2014 sezonunda çalıştıran Yanal, Fenerbahçe'yle son Avrupa sınavını UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İngiltere'de Arsenal karşısında 27 Ağustos 2013'te vermişti.
Yanal, 1995 gün sonra Avrupa arenasında sarı-lacivertli takımın başında yer aldı.
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Ara transfer döneminde Evkur Yeni Malatyaspor'dan transfer edilen 26 yaşındaki stoper, ilk Avrupa maçı deneyimini sarı-lacivertli formayla yaşadı.
ERSUN YANAL 5,5 YIL SONRA
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 5,5 yıl sonra sarı-lacivertli takımın başında Avrupa kupası maçına çıktı.
Sarı-lacivertlileri 2013-2014 sezonunda çalıştıran Yanal, Fenerbahçe'yle son Avrupa sınavını UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İngiltere'de Arsenal karşısında 27 Ağustos 2013'te vermişti.
Yanal, 1995 gün sonra Avrupa arenasında sarı-lacivertli takımın başında yer aldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın