  •  
    "İstanbul'a Galatasaray'ı yenmek için geldik ve..."
  •  
    Talisca'dan Benfica için flaş Galatasaray uyarısı!
  •  
    ...Ve YASAKLI hakemler! Hangi takımlara yoklar?
  •  
    İşte Terim'in yeni sezon için istediği ilk transfer
  •  
    Beşiktaş'ın A ve B planı; Sürpriz gelişmeler var!

Sadık Çiftpınar kariyerinde bir ilki yaşadı

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Sadık Çiftpınar, Zenit karşısında kariyerindeki ilk Avrupa maçına çıktı.

Sadık Çiftpınar kariyerinde bir ilki yaşadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Şubat 2019 22:15
Fenerbahçe'nin yeni transferi Sadık Çiftpınar, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Zenit maçıyla kulüp kariyerinde ilk kez Avrupa maçına çıktı.

Ara transfer döneminde Evkur Yeni Malatyaspor'dan transfer edilen 26 yaşındaki stoper, ilk Avrupa maçı deneyimini sarı-lacivertli formayla yaşadı.

ERSUN YANAL 5,5 YIL SONRA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 5,5 yıl sonra sarı-lacivertli takımın başında Avrupa kupası maçına çıktı.

Sarı-lacivertlileri 2013-2014 sezonunda çalıştıran Yanal, Fenerbahçe'yle son Avrupa sınavını UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İngiltere'de Arsenal karşısında 27 Ağustos 2013'te vermişti.

Yanal, 1995 gün sonra Avrupa arenasında sarı-lacivertli takımın başında yer aldı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için