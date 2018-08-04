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Ryan Babel'den Beşiktaş'a video tepkisi!

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, kendi çektiği videoyu paylaşan Beşiktaş'ın Twitter hesabına tepki gösterdi.

Kaynak: Sporx.com
Ryan Babel'den Beşiktaş'a video tepkisi!
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04 Ağustos 2018 19:49
Çektiği videolar ile beğeni toplayan Ryan Babel, videosunu kullanan Beşiktaş'a tepkide bulundu.

Beşiktaş Twitter hesabı, Babel'in ''Vodafone Park'taki ilk maça doğru'' isimli videosunu ''Ryan Babel, iftiharla sunar!'' diyerek paylaştı.

''DOĞRU ŞEKİLDE YAPIN!''

Bunun üstüne Babel, Beşiktaş'ın Twitter hesabına ''Benim Youtube kanalıma yönlendirmeniz gerekiyordu beyler. Doğru şekilde yapın lütfen.'' cevabını verdi.

BABEL'E TEPKİ

Babel'in bu tweetine siyah beyazlı taraftarlardan tepki geldi. Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ali Cansun ise Babel'e cevap olarak ''Vodafone'un Ümraniye tesislerinin kirasını ver o zaman...'' dedi.



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