Ryan Babel'den Beşiktaş'a video tepkisi!

Çektiği videolar ile beğeni toplayanvideosunu kullanan Beşiktaş'a tepkide bulundu.Beşiktaş Twitter hesabı, Babel'in ''Vodafone Park'taki ilk maça doğru'' isimli videosunudiyerek paylaştı.Bunun üstüne Babel, Beşiktaş'ın Twitter hesabına ''Benim Youtube kanalıma yönlendirmeniz gerekiyordu beyler.'' cevabını verdi.Babel'in bu tweetine siyah beyazlı taraftarlardan tepki geldi. Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ali Cansun ise Babel'e cevap olarak ''Vodafone'un Ümraniye tesislerinin kirasını ver o zaman...'' dedi.