Rüdiger'e tarihi ceza gelebilir!

El Clasico finalinde Real Madridli Antonio Rüdiger, oyundan alınmasının ardından büyük bir skandala imza attı. Maçın hakemi Ricardo De Burgos'a doğru bir nesne fırlatan Alman stoper, sahada olay çıkardı.



HAKEM RAPORU: "BANA NESNE FIRLATTI"



İspanyol basınında yer alan haberlere göre, hakem raporunda Rüdiger'in "bana isabet etmeyen bir nesne fırlattı" ifadesine yer verildi. Ayrıca, kırmızı kart gördükten sonra teknik ekip tarafından zorla sakinleştirildiği ve agresif tavırlar sergilediği belirtildi.



12 MAÇA KADAR MEN CEZASI GELİYOR



Rüdiger'in bu davranışlarının cezası ağır olacak. Gelen bilgilere göre Alman futbolcuya 4 ila 12 maç arasında men cezası verilmesi bekleniyor. Minimum cezada 4 maç forma giyemeyecek olan Rüdiger, ağır ceza alması halinde sezonu kapatacak ve kalan kısmı yeni sezonda çekecek.



BARCELONA KUPAYI KALDIRDI



Tüm bu olayların gölgesinde Kral Kupası'nı Barcelona kazandı. Uzatmalara giden mücadelede Pedri, Ferran Torres ve Jules Kounde'nin golleriyle Barcelona, Real Madrid'i 3-2 mağlup etti.



REAL MADRID'DE İKİ KIRMIZI KART DAHA



Finalin son anlarında Real Madrid'den Jude Bellingham ve Lucas Vazquez de kırmızı kart gördü. İki oyuncunun ise 2-3 maç arası ceza alması ve bu cezaların gelecek sezon Kral Kupası maçlarında uygulanması bekleniyor.



