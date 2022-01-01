Rose: "Vince Carter, Toronto'nun Michael Jordan'ıydı!"

Eski NBA oyuncusu Jalen Rose, efsane oyuncu Vince Carter'ın "Toronto'nun Michael Jordan'ı" olduğunu söyledi.



Carter'ın en iyi yılları Raptors ve New Jersey Nets formalarını giyerek geçse de, bu takımlar arasında kendisinin en çok hatırlandığı dönem, Raptors'taki dönemiydi.



Rose, Carter'ın Raptors'taki döneminde "Toronto'nun Jordan'ı" olarak görülecek kadar büyük bir figür olduğunu açıkladı:



"Vince Carter, Toronto'nun Michael Jordan'ıydı. Bu yüzden ona 'Air Canada' diyorlardı. Bir heykeli dikilmeli. Kendisinin mirası, Kanada basketbolunun kilidini dünyaya açmasıdır, ki birçok Kanadalı oyuncuyu görüyorsunuz."



VC, Raptors ile yedi sezon forma giymiş ve maç başına 23.4 sayı, 5.2 ribaund ve 3.9 asist ortalamaları tutturmasının yanı sıra, kariyerinde oynadığı sekiz All-Star maçının altısını burada oynamıştı.



