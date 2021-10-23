Ronald Koeman: 'Real Madrid maçından korkmuyoruz'

İspanya La Liga'da Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak olan El Clasico heyecanı yaşanıyor.



24 Ekim Pazar günü oynanacak olan maç öncesinde Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman açıklamalarda bulundu.



Real Madrid maçından korkmadıklarını söyleyen Hollandalı teknik adam, "Real Madrid maçı önemli bir maç. Bu karşılaşmada Barcelona'nın doğru yolda olduğunu gösterebiliriz. Maçın başlama düdüğünden itibaren korkmadan ve kazanma arzusuyla oynamalıyız. İnsanlar bize inanıyor mu bilmiyorum ama bizim kendimize olan bir inançsızlığımız yok. Maçta net bir favori yok. İç sahada oynuyoruz, hiçbir korkum bulunmuyor." dedi.





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