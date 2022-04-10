İtalya Serie A'da Roma, kendi sahasında Salernitana ile karşı karşıya geldi.



Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Roma, geriden gelerek 2-1'lik skorla kazandı. Salernitana 22. dakikada Ivan Radovanovic ile öne geçerken, Roma bu gole; 81. dakikada Carles Perez ve 85. dakikada Chris Smalling ile karşılık verdi.



Bu sonucun ardından Roma, ligde puanını 57'ye yükseltti. Salernitana ise 16 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Roma, deplasmanda Napoli ile karşılaşacak. Salernitana ise Sampdoria'ya konuk olacak.









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