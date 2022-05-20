Roma Avrupa Ligi biletini kaptı

İtalya Serie A'nın 38. ve son haftasında Roma, Torino deplasmanına çıktı.
Torino Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı Roma 3-0 kazanarak sezonu 3 puanla tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi vizesi aldı.
Karşılaşmanın 33. dakikasında Tammy Abraham eşitliği bozan isim olurken 42'de bir kez daha Abraham'ın golüyle Roma, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda Roma oyunu istediği gibi tutmayı başarırken 78'de Pellegrini'nin golü maçın skorunu 3-0 olarak tayin etti.
Bu sonuçla Roma 63 puana yükselerek önümüzdeki sezon için UEFA Avrupa Ligi biletini almış oldu. Torino ise 50 puanda kalarak sezonu 10. sırada tamamladı.
Torino Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı Roma 3-0 kazanarak sezonu 3 puanla tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi vizesi aldı.
Karşılaşmanın 33. dakikasında Tammy Abraham eşitliği bozan isim olurken 42'de bir kez daha Abraham'ın golüyle Roma, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda Roma oyunu istediği gibi tutmayı başarırken 78'de Pellegrini'nin golü maçın skorunu 3-0 olarak tayin etti.
Bu sonuçla Roma 63 puana yükselerek önümüzdeki sezon için UEFA Avrupa Ligi biletini almış oldu. Torino ise 50 puanda kalarak sezonu 10. sırada tamamladı.
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