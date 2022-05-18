Roger Schmidt, resmen Benfica'da

Jorge Jesus ve Nicolas Verissimo ile istediği başarılara ulaşamayan Benfica, teknik direktörlük görevine PSV'den ayrılan Roger Schmidt'in getirildiğini açıkladı.



Kulüpten yapılan duyuruda Alman teknik adam ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığı açıklandı.



Kariyerinde daha önce Leverkusen ve Salzburg'u da çalıştıran 55 yaşındaki Alman teknik direktör, 2020 yılında PSV'nin başına geçmişti.



Hollanda ekibiyle 104 maça çıkan Schmidt, 2.16 puan ortalaması yakalamıştı.



PSV sezon içinde Roger Schmidt ile yola devam etmeyeceklerini açıklamış ve Ruud van Nistelrooy ile anlaşmışlardı.





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