Rockets, seride 1-3 geriye düştü: "Yolumuzu kaybetmiş gibiydik..."

Houston Rockets'ın süperstarları James Harden ve Russell Westbrook ve başantrenör Mike D'Antoni, dün gece Los Angeles Lakers'a karşı, Batı Konferansı yarı finallerinin 4. maçında aldığı 110-100'lük mağlubiyetten sonra konuştu.



Lakers, Batı Konferansı yarı final serisinde 3-1 öne geçerken, bu mağlubiyet Rockets'i elemenin eşiğine getirdi.



Koç D'Antoni, şunları söyledi:



"Ruh eksikliği vardı. Yıkılmış gibi göründük. Biraz yolumuzu kaybettik."



D'Antoni ayrıca ekibinin LeBron James ve Anthony Davis'i savunma konusunda iyi bir iş çıkardığına inandığını belirtti:



"Daha iyi bir iş yaptığımızı düşündüm. Büyük oyuncular oldukları için, her türlü sayı bulacaklar. Ancak yaptığımız her şeyi bir kenara bırakıp, diğer adamlara boş şut imkanı da veremeyiz."



Rockets, Lakers'a karşı savunmada üç çeyrek boyunca uyuşuk bir savunma performansı sergileyerek, neredeyse %49 şut isabeti bulmasına izin verdi. Son çeyreğin ortasında 17-2'lik bir seri ile maça dahil olsalar da, bu yeterli olmadı.



Mağlubiyette 25 sayı atan Westbrook, şu açıklamaları yaptı:



"Size bir açıklamam yok. Herkesin aslında bir aciliyet duygusu olmalıydı, ancak dördüncü çeyrekte savaştık, ki bu iyi bir şey ve ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Çok efor gerekecek. Herkesin rollerinde rahatsız olmasını ve yapmayı sevdiğimiz bazı şeyleri feda etmemiz gerektiğini anlamamızı gerektirecek. Ama mücadele etmemiz gerek. Bu bize maçları kazanmak için en iyi şansı veren şey."



Harden ise şu açıklamaları yaptı:



"Şu anda bu konuda yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Sadece 5. maça hazırlanmalıyız."



