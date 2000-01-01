Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

"Rockets, Harden'ı sezon sonuna kadar tutabileceğine inanıyor" iddiası

Houston Rockets'ın, yıldız oyuncusu James Harden'ı sezon sonuna kadar tutabileceğine dair güveninin arttığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets'ın, yıldız oyuncusu James Harden'ı sezon sonuna kadar tutabileceğine dair güveninin arttığı iddia edildi.

The Ringer'dan Kevin O'Connor ile konuşan kaynaklara göre Rockets genel menajeri Rafael Stone, bu sezon Harden'ı takas etmeyi hiç istemiyor olabilir.

NBA'deki ön büro yöneticilerine göre Rockets ekibi, Harden'ın sezonu takımla tamamlamayı kabul etmesini sağlama ihtimaline daha çok güvenmeye başladı. Rockets, Harden'ı bu sezonun sonuna kadar tutarsa, kendisini takaslayan herhangi bir takımın sözleşmeli olarak yalnızca bir yılı daha garantili olacak.

Ancak kaynaklara göre, Harden halen takas edilme tercihinden vazgeçmiş değil.

Geçtiğimiz Cumartesi günü yıldız oyuncu, "Kimyamızı bulmaya devam ettiğimiz sürece, özel bir şeyler yapma şansımız var" şeklinde konuşmuştu.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal