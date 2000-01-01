"Rockets, Harden'ı sezon sonuna kadar tutabileceğine inanıyor" iddiası

Houston Rockets'ın, yıldız oyuncusu James Harden'ı sezon sonuna kadar tutabileceğine dair güveninin arttığı iddia edildi.



The Ringer'dan Kevin O'Connor ile konuşan kaynaklara göre Rockets genel menajeri Rafael Stone, bu sezon Harden'ı takas etmeyi hiç istemiyor olabilir.



NBA'deki ön büro yöneticilerine göre Rockets ekibi, Harden'ın sezonu takımla tamamlamayı kabul etmesini sağlama ihtimaline daha çok güvenmeye başladı. Rockets, Harden'ı bu sezonun sonuna kadar tutarsa, kendisini takaslayan herhangi bir takımın sözleşmeli olarak yalnızca bir yılı daha garantili olacak.



Ancak kaynaklara göre, Harden halen takas edilme tercihinden vazgeçmiş değil.



Geçtiğimiz Cumartesi günü yıldız oyuncu, "Kimyamızı bulmaya devam ettiğimiz sürece, özel bir şeyler yapma şansımız var" şeklinde konuşmuştu.



