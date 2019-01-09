Robin van Persie: ''6 ay sonra yokum...''

Hollanda Ligi'nde Feyenoord forması giyen ve sezon sonunda futbolu bırakacağını açıklayan'nin eski futbolcusu, Hollanda basınına konuştu.Futbolculuk yıllarının sonunda işin eğlenme kısmına odaklandığını belirten van Persie, ''17 yıldır profesyonel futbolcuyum ve sezon sonunda hepsi bir anda bitmiş olacak. Bunun için biraz üzgünüm ama kararımı çoktan verdim. Futboldan sonra ne yapacağını çoğu kişi bilmiyor. Arkadaşım Nemanja Vidic, artık kendi hayatının koçu olacaksın dedi. Futbolcu olarak zamanım bitiyor. 6 ay sonra yokum, artık kendi koçum olacağım.'' diye konuştu.Fenerbahçe ve Feyenoord'a dönüş süreci hakkında da konuşan Hollandalı futbolcu, ''Fenerbahçe'de kaybettiğim işimi, Feyenoord'da geri kazandım. 6 ay sonra futbolu bırakıyorum. Hollanda Futbol Federasyonu ile bir sonraki hamlenin ne olacağını konuştuk ancak henüz bir karar vermedik.'' sözlerini kullandı.