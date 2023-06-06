Roberto Mancini, Zaniolo'ya güveniyor!

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini tarafından geniş kadroya davet edilen Nicolo Zaniolo, kesinleşen kadroda yer aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Roberto Mancini, Zaniolo'ya güveniyor!
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06 Haziran 2023 14:07
İtalya Milli Takımı'nın 23 kişilik kesin kadrosu açıklandı. Geniş kadroya davet edilen Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, kesinleşen kadroda da yer aldı.

KALECİLER: Donnarumma, Meret, Vicario

SAVUNMA: Acerbi, Bastoni, Bonucci, Darmian, Di Lorenzo, Dimarco, Spinazzola, Toloi

ORTA SAHA: Barella, Cristante, Frattesi, Jorginho, Pellegrini, Veratti, Zaniolo

HÜCUM: Chiesa, Gnonto, Immobile, Raspadori, Retegui.


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