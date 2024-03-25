Robert Skov'dan Beşiktaş'a sevindirici haber

Bayer Leverkusen'in başka bir oyuncuya yönelmesiyle Hoffenheim'in Danimarkalı yıldız kanat oyuncusu Robert Skov'un Beşiktaş'a çok yakın olduğu öğrenildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Robert Skov'dan Beşiktaş'a sevindirici haber
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25 Mart 2024 09:52
Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun transfer çalışmaları için kolları sıvayan Beşiktaş, Danimarkalı Robert Skov'un peşinde.

BEŞİKTAŞ GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Sağ ve sol kanatta oynayabilen 27 yaşındaki futbolcunun Bundesliga ekibi Hoffenheim ile olan sözleşmesi haziran ayında resmen sona eriyor. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen Kara Kartal, futbolcunun menajeri ile hemen iletişime geçti ve görüşmelere başladı.

ALMANYA'DAN SEVİNDİRİCİ HABER

Oyuncu cephesiyle görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenilirken sevindirici haber Bundesliga lideri Bayer Leverkusen'den geldi. Yıldız kanat oyuncusu için Leverkusen daha önce menajeriyle temasa geçmiş ancak şu an o bölgeye başka bir oyuncu bakıyor. Skov'un menajeri kırmızı-siyahlılardan son bir hamle bekliyor. Eğer Leverkusen'den o hamle gelmezse Beşiktaş'ın Skov'u bitirmesi an meselesi. 

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