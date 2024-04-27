İsmail Kartal açıkladı: Dzeko neden yedek kaldı?

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri derbi sonrası açıklamalarda bulundu.
Mücadeleyi değerlendiren İsmail Kartal, "Bugünkü maça kazanmak için çıkmıştık, iyi hazırlanmıştık. Maça çok iyi başladık. Oyuncularım ne istediysem hepsini çok iyi yaptılar. İlk 15-20 dakikada yüzde yüz 3-4 pozisyonumuz var. Çok tempolu, çok coşkulu ve yüksek enerjiyle başladık. Bu oyunumuz, tribünleri motive etti. Onlar da çok iyi destekledi. Rakip 25. dakikada 10 kişi kaldı ve 30'da biz gol bulduk. Golden sonra rakip takım gömüldü, bizim oyunumuz üretkenlik anlamında düştü, daha az pozisyon oldu. İlk devre 1-0 bitti. Devre arasında 1-0'ın yetmeyeceğini 2, 3, 4 gol bulmamız gerektiğini söyledi. Beşiktaş'ın geçmişte 10 kişi kalmasına rağmen buradan puanla ayrıldığını söyledik devrede. İkinci golü bulduk, 3-4 olabilirdi. Net pozisyonlar vardı. Cenk'in attığı golle 2-1 bitti. Kazanmasını bildik. Yolumuza devam ediyoruz." dedi.
"İSMAİL YÜKSEK'E ÜZGÜNÜZ"
Maçın 15. dakikasında sedyeyle kenara gelen İsmail Yüksek ile ilgili konuşan deneyimli teknik adam, "İsmail'e üzgünüz. Ayağında bir sakatlık var. Mecburi bir değişiklik yaptı. Sağlık ekibimiz uğraşıyor. Sonuçları yarın sağlık ekibinden öğreneceğiz. Şu an belli bir şey yok." dedi.
EDIN DZEKO NEDEN YEDEK KALDI?
Edin Dzeko'nun neden yedek kaldığına dair gelen soruya İsmail Kartal, "Biz bir takımız. Maç maç düşünüyoruz. Herkesin birbirine saygısı var. Batshuayi'nin oynamasının daha doğru olacağını düşündük. Hafta içinde de antrenmanlarda iyi performans ortaya koydu. Bu maçta tercimiz Batshuayi'ydi." açıklamasını yaptı.
BASIN TOPLANTISI
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kartal, sözlerine Avrupa şampiyonu olan milli boksörler Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli'yi tebrik ederek başladı.
Beşiktaş maçına çok iyi hazırlandıklarını belirten Kartal, "Oyunun başında çok tempolu üretken bir oyun oynadık. 2-3 net pozisyon yakaladık ilk 15 dakikada. Sonra golü bulduk. Rakip 10 kişi kalınca daha fazla geriye gömüldükleri için üretkenliğimiz azaldı. Devre arasında hemen ikinci ve üçüncü golü bulmamız gerektiğini konuştuk. Daha önceki yıllarda Beşiktaş eksik kalsa da buradan puan ya da puanlar alarak çıktı. Rakip 10 kişi kaldı diye maçı kazanmadık. İkinci golü bulduk, farkı daha da artırabilirdik. Son bölümde Cenk'in attığı golle 2-1 kazanmayı bildik. 3 puanı aldık yolumuza devam ediyoruz. Maç başından sonuna kadar müthiş destek veren taraftarlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.
DZEKO - BATSHUAYI SORUSU
Son maça kadar mücadele edeceklerini aktaran Kartal, "Bu maçta Batshuayi'nin oynamasını düşündük. Antrenmanlardaki analizlerimiz sonucunda ekibimle Batshuayi'de karar kıldık. Elinden geleni yaptı, güzel de bir gol attı. Şampiyonluk yarışında yüzdesel olarak bir şey söyleyemem ama biz önümüzdeki 4 maçı kazanıp, son ana kadar şampiyonluk yarışının içinde olmak istiyoruz. Ümidimizi, inancımız kaybetmedik. Son maça kadar iddiamızı sürdürmeyi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
GALATASARAY SORUSUNA YANIT
Maçta sakatlanan İsmail Yüksek'in durumunun yarın netleşeceğini ifade eden Kartal, "Maçın başından sonuna kadar oyunu domine eden bir takım vardı. Oyunun başlangıcında belirli bölümlerinde golü arayan, rakip sahada oynayan bir Fenerbahçe vardı. Rakibin (Galatasaray) sahasında oynayacağımız maç o günkü şartlar, konsantrasyon çok önemli olacak. Ben takımıma sonuna kadar güveniyorum ve kazanacağımızı biliyorum." şeklinde görüş belirtti.
İsmail Kartal, hakemlerin ligin uzun bölümünde kendilerine çok rahat sarı kartlar çıkardığını ancak son dönemde daha dikkatli kararlar verdiklerini sözlerine ekledi.
Mücadeleyi değerlendiren İsmail Kartal, "Bugünkü maça kazanmak için çıkmıştık, iyi hazırlanmıştık. Maça çok iyi başladık. Oyuncularım ne istediysem hepsini çok iyi yaptılar. İlk 15-20 dakikada yüzde yüz 3-4 pozisyonumuz var. Çok tempolu, çok coşkulu ve yüksek enerjiyle başladık. Bu oyunumuz, tribünleri motive etti. Onlar da çok iyi destekledi. Rakip 25. dakikada 10 kişi kaldı ve 30'da biz gol bulduk. Golden sonra rakip takım gömüldü, bizim oyunumuz üretkenlik anlamında düştü, daha az pozisyon oldu. İlk devre 1-0 bitti. Devre arasında 1-0'ın yetmeyeceğini 2, 3, 4 gol bulmamız gerektiğini söyledi. Beşiktaş'ın geçmişte 10 kişi kalmasına rağmen buradan puanla ayrıldığını söyledik devrede. İkinci golü bulduk, 3-4 olabilirdi. Net pozisyonlar vardı. Cenk'in attığı golle 2-1 bitti. Kazanmasını bildik. Yolumuza devam ediyoruz." dedi.
"İSMAİL YÜKSEK'E ÜZGÜNÜZ"
Maçın 15. dakikasında sedyeyle kenara gelen İsmail Yüksek ile ilgili konuşan deneyimli teknik adam, "İsmail'e üzgünüz. Ayağında bir sakatlık var. Mecburi bir değişiklik yaptı. Sağlık ekibimiz uğraşıyor. Sonuçları yarın sağlık ekibinden öğreneceğiz. Şu an belli bir şey yok." dedi.
EDIN DZEKO NEDEN YEDEK KALDI?
Edin Dzeko'nun neden yedek kaldığına dair gelen soruya İsmail Kartal, "Biz bir takımız. Maç maç düşünüyoruz. Herkesin birbirine saygısı var. Batshuayi'nin oynamasının daha doğru olacağını düşündük. Hafta içinde de antrenmanlarda iyi performans ortaya koydu. Bu maçta tercimiz Batshuayi'ydi." açıklamasını yaptı.
BASIN TOPLANTISI
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kartal, sözlerine Avrupa şampiyonu olan milli boksörler Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli'yi tebrik ederek başladı.
Beşiktaş maçına çok iyi hazırlandıklarını belirten Kartal, "Oyunun başında çok tempolu üretken bir oyun oynadık. 2-3 net pozisyon yakaladık ilk 15 dakikada. Sonra golü bulduk. Rakip 10 kişi kalınca daha fazla geriye gömüldükleri için üretkenliğimiz azaldı. Devre arasında hemen ikinci ve üçüncü golü bulmamız gerektiğini konuştuk. Daha önceki yıllarda Beşiktaş eksik kalsa da buradan puan ya da puanlar alarak çıktı. Rakip 10 kişi kaldı diye maçı kazanmadık. İkinci golü bulduk, farkı daha da artırabilirdik. Son bölümde Cenk'in attığı golle 2-1 kazanmayı bildik. 3 puanı aldık yolumuza devam ediyoruz. Maç başından sonuna kadar müthiş destek veren taraftarlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.
DZEKO - BATSHUAYI SORUSU
Son maça kadar mücadele edeceklerini aktaran Kartal, "Bu maçta Batshuayi'nin oynamasını düşündük. Antrenmanlardaki analizlerimiz sonucunda ekibimle Batshuayi'de karar kıldık. Elinden geleni yaptı, güzel de bir gol attı. Şampiyonluk yarışında yüzdesel olarak bir şey söyleyemem ama biz önümüzdeki 4 maçı kazanıp, son ana kadar şampiyonluk yarışının içinde olmak istiyoruz. Ümidimizi, inancımız kaybetmedik. Son maça kadar iddiamızı sürdürmeyi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
GALATASARAY SORUSUNA YANIT
Maçta sakatlanan İsmail Yüksek'in durumunun yarın netleşeceğini ifade eden Kartal, "Maçın başından sonuna kadar oyunu domine eden bir takım vardı. Oyunun başlangıcında belirli bölümlerinde golü arayan, rakip sahada oynayan bir Fenerbahçe vardı. Rakibin (Galatasaray) sahasında oynayacağımız maç o günkü şartlar, konsantrasyon çok önemli olacak. Ben takımıma sonuna kadar güveniyorum ve kazanacağımızı biliyorum." şeklinde görüş belirtti.
İsmail Kartal, hakemlerin ligin uzun bölümünde kendilerine çok rahat sarı kartlar çıkardığını ancak son dönemde daha dikkatli kararlar verdiklerini sözlerine ekledi.
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