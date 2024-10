Robert Klaus: 'Başakşehir çok güçlü bir rakip'

UEFA Konferans Ligi ilk hafta maçında 2 Ekim Çarşamba günü RAMS Başakşehir'e konuk olacak Avusturya ekibi Rapid Wien'in teknik direktörü Robert Klaus, RAMS Başakşehir'in güçlü bir takım olduğunu ancak kazanacaklarına inandıklarını söyledi.



Robert Klaus, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Zorlu bir maç oynayacaklarını belirten Robert Klaus, "Başakşehir'in güçlü bir rakip olduğunun farkındayız, iyi gününde güçlü takımları yenebildiğini ve yenebileceğinin de farkındayız. Başakşehir topu tutmayı seven bir takım, ofansif bir oyun tercih ediyor. Avusturya Ligi'ndeki takımlarda alışık olmadığımız birkaç farklı özellikleri de var. Başakşehir'i izlediğimiz videolardan detaylı analiz ettik. Rakibimiz tutkulu ve taktik disiplini olan bir takım. Rakip ayırt etmiyoruz, her zaman elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



UEFA Konferans Ligi'nde hedeflerinin birkaç maç sonra net bir şekilde belli olacağının altını çizen Klaus, "Konferans Ligi'nde çok güçlü takımlar var. Şu an hedefimiz budur demek doğru olmaz. Birkaç maç oynadıktan sonra hedefimizi daha net açıklayabiliriz. Konferans Ligi'nde, Avusturya'daki lig maçlarından daha farklı bir atmosfer oluyor. Yarın elimizden geleni yapacağız ve kazanacağımıza inanıyoruz." şeklinde konuştu.



Başakşehir'in etkili hücum oyuncuları olduğunu aktaran Alman teknik adam, "Başakşehir ofansif yönü kuvvetli bir takım. Forvetleri Figueiredo ve Piatek önemli isimler, gol yükünü çekiyorlar. Savunmada da Opoku çok iyi bir oyuncu." değerlendirmesinde bulundu.



Alman teknik adam yarın cezası nedeniyle saha kenarında olamayacağının hatırlatılması üzerine, "Yaptığımız antrenmanlarda bütün bilgilerimizi oyunculara verdik, taktiklerimiz belli, her türlü senaryoya hazırlandık. Benim kenarda olmamamın bir sorun oluşturacağını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.