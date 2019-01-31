TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta eksi 1 puanla düşme hattında yer alan Manisaspor'da genç kaleci Zafer Görgen, Süper Lig'e transfer oldu. Manisaspor altyapısından yetişip siyah-beyazlılarda profesyonelliğe imza atan ve bu sezon 14 lig maçına çıkan genç eldiven Çaykur Rizespor'la 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Futbol Şube Sorumlusu Altan Çakıcı Zafer'in transferi hakkında, "Zafer'in Rizespor'a transferini gerçekleştirdik. Allah yolunu açık etsin, muvaffak olsun" diye konuştu.Zafer Görgen de yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:"Bu günlere gelmemde büyük emeği olan ve asla unutmayacağım eski kulübüm Manisaspor'a çok teşekkür ediyorum. Dualarım ve kalbim her zaman onlarla olacak. Çaykur Rizespor Kulübü'nün ve değerli taraftarının güvenini kazanıp, herkesin yüzünü güldüreceğim."Zafer'i, Karadeniz temsilcisine veren Manisaspor bu oyuncuya karşılık hem para hem de 2 oyuncunun bonservisini aldı. Ege ekibi forvet Onur Çivelek ve orta saha Faruk Affan Doruklu'yu kadrosuna kattı.