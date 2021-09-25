Rizespor'da Hamza Hamzaoğlu'nun ilk maçı Başakşehir!

Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, ilk maçına Başakşehir karşısında çıkacak.

Haber; AA
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Rizespor'da Hamza Hamzaoğlu'nun ilk maçı Başakşehir!
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25 Eylül 2021 16:33
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 7. haftasında 26 Eylül Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Yeşil-mavili kulüp ile dün sözleşme imzalayan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, yeni takımının başında ilk maçına çıkacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Son maçında sahasında Altay'a 2-1 yenilen yeşil-mavililer, 6 maç sonunda henüz galibiyetle tanışamayarak ligin son sırasında yer alıyor.

Rize ekibinde, sakatlığı bulunan Nathan Mozango, Ronaldo Mendes, Fernando Baiano ve Cemali Sertel kadroda yer alamayacak.

Karadeniz ekibi, bugün İstanbul'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini bekleyecek.


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