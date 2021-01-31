Rıdvan Dilmen'in Beşiktaş - Trabzonspor maç tahmini

Beşiktaş - Trabzonspor maçı Süper Lig'in 22. haftasının merakla beklenen mücadelesi olarak dikkat çekiyor. Zirveyi de yakından ilgilendiren karşılaşmayı Rıdvan Dilmen NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında yorumladı.



Beşiktaş - Trabzonspor maçının net üç ihtimalli maç olduğunu söyleyen Rıdvan Dilmen, "3 ihtimalli bir maç olacak. Seyircili olsaydı yüzde 50 Beşiktaş, yüzde 30 beraberlik, yüzde 20 Trabzonspor derdim" ifadelerini kullandı.



Süper Lig'deki her takım gibi Trabzonspor'un da yoğun maç temposu olduğunu ifade eden Rıdvan Dilmen, "Trabzonspor uzun süredir çok puan alıyor ama 3-4 haftadır oyununu da geliştirdi. Beşiktaş takımı sert bir takım, Abdullah Avcı ile ilk kez bu kadar sert bir takımla oynayacaklar. Trabzonspor da çok pozisyon veren takım görüntüsünden çıktı. O yüzden ortada bir maç olarak görüyorum." dedi.



