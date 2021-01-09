Rıdvan Dilmen: 'Belhanda sözleşmesini uzatacak gibi'

Rıdvan Dilmen ve Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Gençlerbirliği karşısında 4-0 önde tamamladığı ilk yarıyı değerlendirdi.



RIDVAN DİLMEN'İN SÖZLERİ

Futbol öyle bir oyundur ki, bir gün Fatih Hoca Milan - Liverpool maçı yorumcusu. İlk yarı 3-0'dı, Fatih Hocam 'Bu maç buradan dönmez' dedi. Çünkü, İtalyan takımı. Ben de aynı şeyi söylerdim. Maç bitti bence de.



10 gole namzet bir maç görünüyor. Galatasaray, net 8 pozisyona girdi, 4 tane gol attı. Galatasaray, burada pozisyon vermemek adına kontrollü olarak kontrataklarla farka giderler. 10 gol rekoruna gidiyor gibi maç. 7-3 falan gibi garip bir skor gelebilir. Bazen ilk yarı 4-0, 5-0 biter. İkinci yarı bir şey olmaz.



Galatasaray keyif alıyor. Gençlerbirliği davetiye çıkarıyor. Gençlerbirliği başkanı kazanacak kalitemiz var falan dedi. Galatasaray sana cezayı keser. Belhanda gibi usta bir oyuncuları da var. Maçın nasıl biteceğine Galatasaray karar verecek. Bekleyin derse hoca, kontralarla farka gider. Galatasaray aynı şekilde giderse Gençlerbirliği 1-2 gol atar ancak Galatasaray çok daha fazla gol atar ikinci yarıda.



Emre Taşdemir, oynadığı maçların yüzde 90'ında iyi oynuyor. Galatasaray'da iyi bir sezon geçirmişti. Gelecek hafta yedek bekleyebilir. Necip'in başka versiyonu bu. Galatasaray sorumluluğu iyi. Bu yoklukta da faydalıdır.



Galatasaray'ın kenarda da çok değerli oyuncuları var. Oğulcan şansını kullanıyor. Emre Taşdemir de ben hazırım diyor. Alabilir formayı vermemek üzere. Emre Taşdemir kolay da çalım yemiyor.



Çok enteresan bir ikinci yarı bizi bekliyor. Galatasaray'ın 2 maçtan sonra kazanması önemliydi özgüven açısından.



Belhanda da ilk kez hat-trick yapıyor. Aslında zor bir oyuncudur. İstemiyorum dersiniz, öyle bir oynar ki çeker sizi. Sözleşmesini uzatmaya doğru da gidiyor.



Arda bir karakter. Ne karakteri? Bir figür! 10 yıldır oynamıyor Galatasaray'da ama 10 yıldır oynuyor gibi. 2.5-3 yıl önce Arda'yı almaları lazımdı aslında. Galatasaray da, Arda da zarar etti. Arda, birkaç hafta sonra sakatlık bela vermezse Allah, çok daha iyi olacak. Henüz daha yüzde 60'larda. Daha da öne çıkacak.



ERMAN TOROĞLU'NUN SÖZLERİ

21 takımın olması kaliteyi düşürdü, çok net. Bu kadar takıma gerek yoktu, takımların şekli ortada. Bakmayın 8-0 olurdu, ben böyle bir lig takımı görmedim. Beşiktaş da geçen 6 attı. Düşecek takımlar düşecekti yazık oldu, gereksiz yere de lig uzadı. 20 takım kaç ligde var Avrupa'da? İngiltere'de var orada olsun, sende öyle bir durum yok.



Galatasaraylılar düşünsün, Belhanda kaldı şimdi ellerinde. İyi oyuncu ama 8 maçta bir oynuyor.



Her takım da Gençlerbirliği değil, bu vitaminsiz Gençlerbirliği Galatasaray'a karşı gerçi pozisyon da buldu. Sarı kırmızı mı siyah beyaz mı haftaya derbide belli olacak.



Gençlerbirliği kötü idare ediliyor. İlhan Cavcav'dan sonra kötü gidiyorlar. Düşerlerse ilk sene gelirse gelir sonra gelemez, taraftarı da yok. Bu takımla, bu futbolla düşersin. Top bile oynamıyorlar. Galatasaray inanılmaz rahat oynuyor. Bir nereye gidiyorsun falan dersin ama Galatasaray inanılmaz rahat yani. Gençlerbirliği takım olarak yok sahada. Bu nasıl bir takım abi. Galatasaray az ciddi olursa tarihi skor gelir. Feci bir şey olur.



