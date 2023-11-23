Ricardo Quaresma'dan Serdal Adalı'ya mesaj

başkanlık seçimi yaklaşırken; eski futbolculardan, başkan adaylarındanhakkında bir paylaşım yaptı.Instagram hesabından Beşiktaş'taki ilk döneminden Serdal Adalı ve taraftarlarla olan bir fotoğrafını paylaşan Ricardo Quaresma," ifadelerini kullandı.Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş'taki ilk döneminin başlangıcı olan 2011 yılında, o dönem Beşiktaş'ta yöneticilik yapan Serdal Adalı, Ricardo Quaresma transferinde önemli bir rol oynamıştı.Quaresma, Beşiktaş formasıyla kariyeri boyunca çıktığı 227 resmi maçta 38 gol 77 asistlik performans gösterirken, 2 de şampiyonluk yaşadı.