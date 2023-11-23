Ricardo Quaresma'dan Serdal Adalı'ya mesaj

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Ricardo Quaresma, Beşiktaş başkan adaylarından Serdal Adalı için bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ricardo Quaresma'dan Serdal Adalı'ya mesaj
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23 Kasım 2023 17:24
Beşiktaş'ta başkanlık seçimi yaklaşırken; eski futbolculardan Ricardo Quaresma, başkan adaylarından Serdal Adalı hakkında bir paylaşım yaptı.

"SİZİ GÖRMEK MUTLULUK OLACAK"

Instagram hesabından Beşiktaş'taki ilk döneminden Serdal Adalı ve taraftarlarla olan bir fotoğrafını paylaşan Ricardo Quaresma, "Sizi tekrar görmek büyük bir mutluluk olacak." ifadelerini kullandı.



TRANSFERDE ÖNEMLİ ROL OYNAMIŞTI

Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş'taki ilk döneminin başlangıcı olan 2011 yılında, o dönem Beşiktaş'ta yöneticilik yapan Serdal Adalı, Ricardo Quaresma transferinde önemli bir rol oynamıştı.

Quaresma, Beşiktaş formasıyla kariyeri boyunca çıktığı 227 resmi maçta 38 gol 77 asistlik performans gösterirken, 2 de şampiyonluk yaşadı.



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