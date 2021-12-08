Reus: 'Bu galibiyet özgüven verecek'

Dortmund'un kaptanı Marco Reus, Beşiktaş maçının ardından konuştu.



Reus maç sonu açıklamasında Beşiktaş galibiyetinin takıma ileriye yönelik özgüven katacağını belirterek, "Maçın başından sonuna kadar aynı oyun ritmiyle oynamak bizim için önemliydi. Bir sonraki maçlara hazırlanma açısından özgüven vermesi açısından önemli bir galibiyet aldık" diye konuştu.



Reus ilk yarıdaki baskılı oyunlarıyla sonuca gittiklerini belirterek UEFA Avrupa Ligi'nde gidebildikleri yere kadar gitmek istediklerini belirtti.





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