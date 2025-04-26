Real Betis'te Antony için karar!

Real Betis, devre arasında Manchester United'dan kiraladığı Antony'yi bir sezon daha takımda tutmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Real Betis'te Antony için karar!
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26 Nisan 2025 17:47
Real Betis, devre arası transfer döneminde Manchester United'dan kiraladığı Antony ile yola devam etmek istiyor.

Telegraph'ta yer alan habere göre, İspanyol ekibi, Antony'nin kiralık sözleşmesini bir sezon daha uzatmak istiyor.

Real Betis, şu anda Brezilyalı futbolcunun maaşının yüzde 84'ünü üstleniyor. Telegraph'ta yer alan habere göre, Betis'in, Antony ile gelecek sezon da yola devam etmesi halinde 25 yaşındaki futbolcunun tüm maaşını üstlenmeye hazır olduğu yazıldı.

Real Betis'te 18 maçta süre bulan Antony, 5 gol attı ve 4 asist yaptı.

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