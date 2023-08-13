Real Betis, son dakika güldü!

La Liga 1. hafta maçında Real Betis, Villarreal'i 2-1 mağlup etti.

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Real Betis, son dakika güldü!
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13 Ağustos 2023 23:23
La Liga 1. hafta maçında Real Betis, Villarreal ile karşı karşıya geldi.

Estadio de la Ceramica'da oynana maçı Real Betis 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Perez, 90+5. dakikada Jose kaydetti. Villarreal'in golü 61. dakikada Cuenca'dan geldi.

Villarreal'in yeni transferi Alexander Sörloth maça 11'de başladı ve 90 dakikada sahada kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Villarreal, Mallorca deplasmanına gidecek. Real Betis ise Atletico Madrid'i ağırlayacak.

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