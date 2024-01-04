Raphael Varane'a, Suudi Arabistan'dan 2 talip

Manchester United'da takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Raphael Varane'a, Suudi Arabistan'dan iki talip çıktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Raphael Varane'a, Suudi Arabistan'dan 2 talip
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ocak 2024 17:28
Son güncelleme 04 Ocak 2024 17:42
Manchester United'da yaşadığı sakatlık sorunları ve bir türlü istenilen performansı gösteremeyen Raphael Varane'ın kış transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN TALİPLERİ VAR

Alman basınında çıkan habere göre Al-Nassr ve Al-Ittihad, 30 yaşındaki Fransız stoperi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Kış transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmak isteyen Manchester United'ın, 30 milyon euro bandında gelecek bir teklifi kabul edeceği de haberin detaylarında yer aldı.

Ayrıca Raphael Varane'ın da, Suudi Arabistan'dan gelecek teklife sıcak baktığı da söylendi.

16 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Manchester United formasıyla 16 resmi maça çıkan Raphael Varane bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı sağladı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery