"Rajon Rondo, tekrar 21 yaşında gibi görünüyor" iddiası

Los Angeles Lakers point guardı Rajon Rondo'nun "tekrar 21 yaşında gibi göründüğü" söylentileri dolaştı.



Eski Boston Celtics yıldızının, yakın zamanda Lakers'ın antrenman tesisindeki görüntülerde, uzun zamandır geliştirmiş olduğu vücudu dikkat çekmişti ve bu durum bazı Lakers taraftarlarının 2020 playoffları başladıktan sonra "Playoff Rondo'sunu" görebileceklerini beklemelerine neden olmuştu.



ESPN'den Dave McMenamin, Rondo'nun yeni fiziğine biraz daha ışık tuttu:



"Bu 'hype'a dahil olacaksak, geçen hafta içinde Rajon Rondo'yu gören bir kaynağın, bana kendisinin 'tekrar 21 yaşında gibi göründüğünü' söylediğini belirteyim. Bu tartışmaya pozitif bir şeyler eklemiş olayım."



Rondo, Celtics, Dallas Mavericks, Chicago Bulls ve New Orleans Pelicans ekipleriyle 14.0 sayı ve 9.3 asistlik bir playoff kariyeri ortalamalarına sahip.



Lakers, Batı Konferansı sıralamasında en iyi dereceye sahip ve Rondo, sezon Mart ayında askıya alınmadan önce L.A. için 7.1 sayı ve 5.0 asist ortalamaları yakalamıştı.



