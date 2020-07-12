Rafting Federasyonu Başkanı: 'Rafting eşittir kardeşlik'

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, "Spor eşittir sağlık" sözüne atıfta bulunarak, "Biz de 'rafting eşittir kardeşlik' diyoruz." dedi.



Dünya Rafting Federasyonu (WRF) ikinci başkanlığı görevini de yürüten Fikret Yardımcı, rafting branşının federasyon olma süreci, Doğu ve Güneydoğu Anadolu kentlerinde düzenledikleri organizasyonların önemi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde yürütülen faaliyetlere ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.



Federasyon yönetiminde göreve başladıkları 2013 yılında rafting faaliyetlerinin Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu bünyesinde yürütüldüğünü anlatan Yardımcı, "Göreve geldiğimizde hedefimiz, rafting sporunun altyapısını yerli ve milli sporculardan oluşturmaktı. İvedilikle eğitimler başlattık. Hakem seminerleri, sporcu seminerleri ve branşla ilgili tanıtımlar yaptık. Teknik kurul, organizasyon, parkur ekibi ve hakemlerimizi eğittik. Ülke genelinde rafting yapılmadık nehir kalmayacak sloganıyla Türkiye şampiyonaları düzenledik." diye konuştu.



Türkiye şampiyonalarında yarışan yetenekli gençleri milli takıma davet ettiklerini dile getiren Yardımcı, "Ülkemizde 36 nehrimiz var. Biz 20 nehrimizin parkur zorluklarını tecrübe ederek deneyim kazandık. Antrenör ve sporcu geliştirme seminerleri sayesinde milli takımlarımız Avrupa ve dünya şampiyonalarında önemli dereceler aldı." ifadelerini kullandı.



- "Doğu ve Güneydoğu'da rafting organizasyonları başlattık"



Yardımcı, Türkiye'nin doğusunda şampiyonalar başlatarak raftingin kaynaştırıcı ve birleştirici yönünü gösterdiklerini vurguladı.



"İlk Tunceli Munzur'dan başladık, unutulmaya yüz tutmuş il ya da ilçeleri hedef seçerek ulaştık." diyen Yardımcı, "Doğudaki il ve ilçelerde düzenlediğimiz Türkiye Rafting Şampiyonaları'yla nehirleri, bölgeleri tanıtarak bu sporun turizm ayağını da canlandırdık. Hiç kimse ihtimal vermiyordu ancak biz doğuda rafting yaptık." şeklinde konuştu.



"Biz ve bizim gibi düşünenlerle sporla terörü yeneceğiz derken birilerine bu slogan şaka gibi gelmişti." ifadesini kullanan Yardımcı, şöyle devam etti:



"Tunceli, Şırnak, Çukurca, Çatak, Bahçesaray, Uludere ve Şemdinli'de yöneticilerimiz bölge halkını kucaklamakta. Gençlerimize imkan tanıdık ve yetenekli sporcularımızı yurt dışı görevlerine alarak milli kafileye dahil ettik. Sahada inadına dostluk, inadına kardeşlik ve spor diyerek Doğu ve Güneydoğu'da rafting şampiyonalarını düzenledik, düzenlemeye de devam edeceğiz. Türkiye Rafting Şampiyonaları'na Hakkari, Van ve Tunceli gibi illerimizden sporcular katılım sağlıyor, dereceler alıyor. Bazen yetenekli insanları bulmak çok da zor olmuyor. Yeter ki onlara fırsat verilsin. Spor sadece kupa ya da madalyadan ibaret değildir. Spor kaynaştırıcı, birleştiricidir. 'Spor eşittir sağlık' sözü vardır. Biz de 'rafting eşittik kardeşlik' diyoruz. 'Türkiye genelinde rafting yapılmayan nehir kalmayacak' sloganıyla ülkenin doğusundan, batısına, kuzeyinden, güneyine il, ilçe ve belde demeden her köşe bucağa sporun kaynaştırıcı, barıştırıcı ve kucaklayıcı yüzünü götürmeye devlet büyüklerimizin destekleriyle devam edeceğiz."



- "Nehir keşiflerimizi sürdüreceğiz"



Fikret Yardımcı, düzenlenen organizasyonlarda koronavirüs salgınına dair bütün tedbirlerin alınmasına dikkat edildiğini belirterek, "Pandemi sürecinde duraksamadan tedbirlere uyarak sahadaki çalışmalara da devam ediyoruz." dedi.



Ordu'daki spor aktivitelerinden mahrum, boş akan nehirlere parkur incelemeleri başlattıklarını dile getiren Yardımcı, "Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Pandemi sürecinde yavaşladık ancak durmadık. Ordu keşif için belirlediğimiz şehirlerimizden biriydi. Pandemi sürecini sabrederek ve tedbir alarak atlatacağımızın bilincindeyiz.Federasyon olarak şampiyonaların ve sportif faaliyetlerin duraksadığı bu süreçte, önceden belirlediğimiz rota kapsamında yurt genelinde nehir keşiflerimizi sürdüreceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.



