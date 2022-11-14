Rafael Nadal, ATP Finalleri'ndeki ilk maçında mağlup

Profesyonel Tenisçiler Birliği tarafından düzenlenen ATP Finalleri'nin ilk gününde Casper Ruud, Felix Auger-Aliassime'i, Taylor Fritz de Rafael Nadal'ı yendi.



İlk kez 1970'te düzenlenen, 2000 yılından bu yana da erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri'nin 53'üncüsü, İtalya'nın Torino kentinde başladı.



Alpitour Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı erkekler sezon sonu turnuvasının ilk gününde Yeşil Grup karşılaşmaları oynandı.



Organizasyonun açılış mücadelesinde Norveçli Ruud (3 numaralı seribaşı) ile Kanadalı Auger-Aliassime (5) karşılaştı. Bu yıl Fransa Açık ve ABD Açık'ta final oynayan Ruud, 7-6 ve 6-4'lük setlerle maçı 2-0 kazandı.



Gruptaki diğer müsabakada ise ABD'li Fritz (8), İspanyol Nadal'ı (1) 2-0 (7-6, 6-1) yenerek ilk kez katıldığı turnuvaya galibiyetle başladı.



Turnuvada yarın Kırmızı Grup'ta Daniil Medvedev-Andrey Rublev ve Stefanos Tsitsipas-Novak Djokovic maçları oynanacak.



Gruplarda ilk 2 sırayı alanlar, çapraz eşleşmeyle yarı finalde karşılaşacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ