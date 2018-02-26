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Quaresma: "Şenol Güneş çok büyük bir teknik adam"

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maça attığı iki golle damga vuran Ricardo Quaresma maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Quaresma: 'Şenol Güneş çok büyük bir teknik adam'
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25 Şubat 2018 21:28
Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maça attığı iki golle damga vuran Ricardo Quaresma maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Portekizli oyuncu, "Önceden de bu maçın bizi yarışta tutacağını biliyorduk. Şampiyon olmamız için birçok algı operasyonları yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe karşısında özellikle ikinci yarıda çok baskılı oynadıklarını ifade eden Quaresma, "Takım olarak çok iyi çalıştık, önümüzde çok uzun bir yol var ve son ana kadar mücadele etmek zorundayız. Attığım trivela gollerinden birini seçmek tabii ki çok zor ancak bugün attığım gol, maçın önemi ve kulübe verdiğim katkı açısından çok önemliydi. Benim için de her zaman çok özel bir anlamı ve önemi olacak. Her gün çok sıkı çalışıyorum ve taraftara, kulübe bir şeyler vermek için mücadele ediyorum. Başımızda çok büyük bir hoca var ve ondan her geçen gün bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum" dedi.



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